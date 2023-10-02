وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن الدبلوماسي السابق أندريس رومر اعتقل في إسرائيل وسيتم تسليمه للمكسيك.

وأضاف لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي دوري للحكومة، أن وزارة الخارجية المكسيكية ستقدم مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

لماذا ألقي القبض عليه؟