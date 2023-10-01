وقال أردوغان، في كلمته أمام أعضاء البرلمان التركي:

أحيي كل المواطنين الذين صوتوا لنا في الانتخابات الأخيرة.

واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها.

يجب علينا التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى نكون أقوى.

الفترة القادمة مناسبة لإعادة طرح مشروع الدستور الجديد.

ندعو الجميع للمشاركة في صياغة دستور جديد لتركيا.

الزلزال الأخير كلف تركيا 105 مليار دولار.. هو مبلغ كبير وثقيل جدا لدولة في طور النمو.

الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في مشاكل اقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

التنظيمات الإرهابية لن تنجح في منعنا من مسيرتنا ومن تحقيق أهدافنا.

الإرهابيان اليوم حاولا النيل من أمن بلدنا وحاولا انتهاك أمن مواطنينا وبلدنا، وفشلوا في ذلك.

لن نسمح بقيام تنظيمات إرهابية، وسنواصل الكفاح ضد الإرهاب.

تركيا لم تعد تنتظر شيئا من الاتحاد الأوروبي ، الذي لم يلتزم بتعهداته تجاهنا.

على الاتحاد الأوروبي أن يصحح أخطاءه، وأن لا ينتظر منا أي تنازلات في المجال السياسي والاجتماعي والعسكري.