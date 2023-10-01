وقبل ساعات فقط من حصول "الإغلاق" الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل ان تتم الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.

وفي بيان، رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا القرار متعهدا بإبقاء الدعم الأميركي للعمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن "أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".

ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق ب 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل وفقا لوسائل إعلام أميركية.

واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي "خبر جيد للشعب الأميركي" قائلا رغم ذلك إنه "ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف".