ونشر إيلون ماسك سلسلة منشورات وفيديوهات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، أثناء تجوله على الحدود الأميركية المكسيكية.

وكتب: "لماذا يهتم السياسيون الأميركيون من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بالحدود الأوكرانية أكثر بـ100 مرة من اهتمامهم بحدود الولايات المتحدة؟".

وكتب في منشور آخر على المنصة التي يمتلكها، أن "أزمة الحدود تتفاقم في كل يوم، حيث تنهار مدينة نيويورك تحت هذا العبء".

وكان ماسك في هذا المنشور يعلق على مستخدم آخر نشر مقطع فيديو، يظهر تدفق المهاجرين صوب الولايات المتحدة بعد أن قطعوا نهر ريو غراندي، الذي يشكل جزءا من الحدود بين الدولتين.

ونشر مقطع فيديو جعله كمنشور مثبت على حسابه، صوّره في مدينة إيغل باس الحدودية بولاية تكساس المحاذية للمكسيك.

وقال في الفيديو إنه وصل إلى الحدود من أجل معرفة ما يجري بالفعل هناك.

وتحدث ماسك مع مسؤولين محليين في الفيديو عبروا عن تذمرهم مما يجري، خصوصا إزاء ما قالوا إنها سياسة الحدود المفتوحة التي تتبعها إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن الأيام القليلة الماضية سجلت وصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى ولاية تكساس، غالبيتهم من فنزويلا.

وقالت إنهم عبروا نهر ريو غراندي ولم تردعهم الأسلاك الشائكة على ضفتي النهر، وبعد وصولهم إلى الأراضي الأميركية يسلمون أنفسهم إلى السلطات، في خطوة يسعون فيها لضمان الهجرة في النهائية إلى الولايات المتحدة.