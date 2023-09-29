وبالأرقام المحددة أكثر من 111 مليار دولار الميزانية العسكرية للسنة المقبلة.

هل استنفدت روسيا مخزوناتها في أوكرانيا، أم أن هذه الميزانية استعدادا لهجوم كبير مرتقب، أجاب عن هذه الأسئلة مجموعة من الباحثين في برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية".

قال الأكاديمي والباحث السياسي، رولاند بيجاموف:

روسيا دخلت مرحلة حاسمة الآن، الإنفاق العسكري سيكون قريبا من 7 بالمئة من الناتج المحلي.

يبدو أن السنوات القادمة حاسمة بسبب وجود استدارة في التفكير السياسي الروسي.

العقيدة الروسية العسكرية تعتمد على الجيش الصغير المتحرك.

جميع الأطراف لم يتوقعوا طول أمد الحرب الأوكرانية إلى هذا الحد.

دخلنا مرحلة حرب كونية في أوكرانيا.

الإنفاق العسكري أصبح أكثر من الإنفاق الاجتماعي.

قال الباحث في معهد هدسون، وضابط المخابرات السابق، مايكل بريجينت: