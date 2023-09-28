ويناقش الجانبان، وفق الصحيفة الأميركية، رحلة يقوم بها كبير مساعدي شي للسياسة الاقتصادية نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، إلى واشنطن، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وسيكون هي أكبر مسؤول صيني يسافر إلى الولايات المتحدة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، مطلع عام 2021.

وفي غضون ذلك، يجري التخطيط أيضا لزيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى واشنطن في أكتوبر المقبل، للتحضير لقمة شي جين بينغ وبايدن، حسبما ذكر المصدر.

وقال مسؤولون أميركيون إن الصين سهلت هذا الأسبوع نقل جندي أميركي كان في كوريا الشمالية.

وذكروا أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أثار قضية الجندي في اجتماع قبل 10 أيام مع وزير الخارجية الصيني.