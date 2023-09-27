وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن قمر التصوير الاصطناعي نور3 وصل لمدار على ارتفاع 450 كيلومترا فوق سطح الأرض وانطلق على 3 مراحل على متن حامل الأقمار الاصطناعية قاصد، الذي أطلق سابقه نور 2 في 2022.

ويقول الجيش الأميركي إن ذات تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، التي استُخدمت لوضع القمرين الاصطناعيين في مدارهما قد تسمح لطهران بإطلاق أسلحة طويلة المدى بما قد يشمل رؤوسا حربية نووية.

وتنفي طهران ما تقوله الولايات المتحدة عن أن تلك الأنشطة ستار لتطوير صواريخ باليستية، قائلة إنها لم تسع أبدا لتطوير أسلحة نووية.

ولدى إيران أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط.

ومنيت العديد من محاولات إطلاق أقمار اصطناعية في السنوات القليلة الماضية بالفشل بسبب مشكلات فنية.

وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران في 19 سبتمبر مستهدفة أفرادا وكيانات في إيران وروسيا والصين وتركيا على صلة بتطوير طهران لطائرات مسيرة وطائرات عسكرية.

وفرضت واشنطن من قبل عقوبات على وكالة الفضاء المدنية الإيرانية ومنظمتين بحثيتين في 2019 وقالت إنه يتم استخدام تلك الجهات لتطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية.