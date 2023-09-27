فيديو سوكولوف

ظهر سوكولوف على شاشة التلفزيون الرسمي في أثناء مشاركته في اجتماع لقادة الدفاع في روسيا، مساء الثلاثاء.

وفي مقاطع مصورة وصور نشرتها وزارة الدفاع، ظهر سوكولوف مع قادة آخرين للأسطول وهو يشارك فيما يبدو في اجتماع بالحضور الشخصي مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيره من قادة الجيش.

ولم يتضح موعد التقاط المقطع المصور، بحسب وكالة "رويترز".

لكن هذا أسلوب إعلامي تعمد إليه الدول للرد على دعاية الدول المعادية أثناء الحروب، ويتمثل في إظهار القائد المعني في مناسبة عامة، في رد غير مباشر على تلك الدعاية.

إعلان كييف

وكانت القوات الخاصة الأوكرانية أعلنت، الاثنين، أن سوكولوف قُتل مع 33 عسكريا آخرين في هجوم صاروخي شنته، الجمعة، على مقر أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقالت القوات الخاصة الأوكرانية على تطبيق "تلغرام": "اضطر الروس متعجلين إلى نشر رد يزعم أن سوكولوف على قيد الحياة، ولذا تتحقق وحداتنا من المعلومات".

وأحجم المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف عن التعليق على ما أعلنته أوكرانيا وأحال الصحفيين إلى وزارة الدفاع الروسية.

"تورط لندن وواشنطن"

وفي السياق ذاته، اتهمت موسكو، الأربعاء، لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر الأسطول الروسي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ليس لدينا أدنى شك في أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع".

وأضافت أن الضربة نُفّذت "بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية"، وفق "فرانس برس".