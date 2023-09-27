وقال المصدر الدبلوماسي: "غادر السفير و6 من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح" الأربعاء. وأكّد المصدر الوزاري ذلك، مشيرًا إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

واستولى المجلس العسكري في يوليو على السلطة في انقلاب وأمر السفير الفرنسي سيلفان إيتي بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة في نهاية أغسطس، ردا على ما قال إنها تحركات من فرنسا "تتعارض مع مصالح النيجر".

ورفضت فرنسا الاعتراف بالنظام الجديد في النيجر واتهمه ماكرون باحتجاز السفير رهينة.

وألغى الجيش الذي استولى على السلطة في نيامي اتفاقات التعاون العسكري وكذلك الحصانة الدبلوماسية للسفير، كما طالب السفير بالرحيل منذ شهر تقريبا.