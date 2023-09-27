والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الإثنين المقبل.

ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضدّ ترامب وابنيه بتهمة تقديمهم أرقاما "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين، مطالبة المدّعى عليهم بدفع تعويض يناهز 250 مليون دولار.

وقالت جيمس إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للبنوك وشركات التأمين.

وأوضحت أن ترامب بالغ في تقدير قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدا، وشقته في "برج ترامب" في مانهاتن، ومختلف العقارات والممتلكات الأخرى الخاصة به.