وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال بشأن ذلك في إفادة صحفية دورية، إن القوات المسلحة الروسية تتعلم باستمرار كيفية التأقلم مع أنواع الأسلحة الجديدة خلال ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف: "كل هذا لا يمكن أن يؤثر بأي شكل على أساس العملية العسكرية الخاصة ونتائجها. لا توجد عصا سحرية ولا يمكن لأي نوع من الأسلحة تغيير كفة ميزان القوة في ساحة القتال".

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن دبابات أبرامز الأميركية الصنع وصلت إلى البلاد. وكانت الدبابات التي تعمل بالطاقة النفاثة من أهم متطلبات كييف.

وذكر بيسكوف: "دبابات أبرامز أسلحة خطيرة، لكن فلتتذكروا ما قاله الرئيس عن الدبابات الأخرى المصنوعة في دولة أخرى"، في إشارة إلى دبابات غربية أخرى حصلت عليها كييف شملت دبابات ليوبارد الألمانية وتشالنجرز البريطانية.

وتابع: "دبابات (أبرامز) تلك ستحترق أيضا".

وطلبت كييف مرارا من إدارة بايدن تزويدها بأنظمة الصواريخ التكتيكية العسكرية (أتاكمز) للمساعدة في مهاجمة وتعطيل خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي التي تحتلها روسيا.