الإعلان الأوكراني

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن الاثنين أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

الرد الروسي

وجاء الرد الروسي الثلاثاء، عندما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قائد أسطول البحر الأسود الروسي الذي قالت كييف إنها قتلته.. يحضر اجتماعا.

فيديو سوكولوف

وظهر قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف الذي أعلن الجيش الأوكراني الاثنين أنه قتله الأسبوع الماضي، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء.

وفي فيديو لاجتماع بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعدد من القادة الروس، ظهر سوكولوف في أحد "النوافذ" في الفيديو.

وبان المسؤول في الصور بزيّ عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

ولفت بيان لا يذكر اسم المسؤول إلى أن الاجتماع جرى الثلاثاء.