جاء ذلك خلال حديث لبايدن قبل قمة مع زعماء جزر المحيط الهادي هذا الأسبوع في إطار حملة تودد أميركية لمنع المزيد من التوغل الصيني في منطقة استراتيجية تعتبرها واشنطن منذ فترة طويلة فناء خلفيا لها.

وقال بايدن في بيان إن لدى هناك تاريخا طويلا من التعاون للولايات المتحدة مع جزر كوك، يرجع إلى الحرب العالمية الثانية عندما بنى الجيش الأميركي مدارج الطائرات على إحدى الجزر التابعة لسلسلة الجزر المرجانية.

وقال "سيُمَكننا إعلان اليوم من توسيع نطاق هذه الشراكة الدائمة في سعينا لمواجهة التحديات الأكثر أهمية لحياة شعوبنا".

وقال البيت الأبيض إن القمة ستركز على أولويات منها تغير المناخ والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والصحة العامة ومكافحة الصيد غير القانوني.