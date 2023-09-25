يأتي ذلك ارتفاعا من نحو 3000 آلاف شخص غادروا قبل 7 ساعات.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق عن بيان للحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 2900 شخص عبروا من معبر لاتشين إلى أرمينيا من إقليم ناغورني كراباخ حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرمني أفاد فجر الاثنين بدخول أكثر من 1500 شخص إلى أرمينيا من إقليم كراباخ أمس الأحد.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: "حتى الساعة 0:00 من اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، دخل 1510 أشخاص إلى أرمينيا من كراباخ. تم تعميم بيانات التسجيل لـ 1060 منهم ويتم تحديد احتياجات 450 شخصا"، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن 1060 شخصا من القادمين رغبوا في الانتقال إلى أماكن إقامة من اختيارهم، وتم توزيع 557 شخصا على الأماكن التي اقترحتها الحكومة.

جميع الأرمن يريدون مغادرة كراباخ

قالت القيادة الأرمنية لمنطقة ناغورني كراباخ الانفصالية، اليوم الاثنين، إن جميع الراغبين في المغادرة إلى أرمينيا بعد العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان الأسبوع الماضي ستتاح لهم الفرصة.

وأضافت أن هناك اختناقات مرورية على الطرق المؤدية من قرة باغ إلى أرمينيا.

وقالت السلطات إنها ستوفر الوقود مجانا للراغبين في الرحيل.

وقال صحفي يعمل لدى رويترز إن الأرمن في عاصمة منطقة كراباخ يضعون أمتعتهم في حافلات وشاحنات للمغادرة إلى أرمينيا.

وأضاف الصحفي من الموقع أن عشرات الأشخاص، كثيرون منهم معهم أطفال وأمتعة، اصطفوا للصعود إلى الحافلات.