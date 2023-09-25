أرمينيا تبحث اليوم عن حماية أمنها ومصالحها، عقب التطورات المتسارعة في إقليم ناغورني كراباخ، حيث يصل تباعا، الأرمن الفارون من الإقليم، إلى أرمينيا.

فهل بدأ مسار الطلاق الروسي الأرميني؟ وما خلفيات هذا التباعد بعد عقود من التحالفات؟ وهل تخشى روسيا انتقال يريفان إلى المحور الآخر؟

في هذا الصدد، تقول الكاتبة الصحفية الأرمينية، آني أفيتيان، في حديثها لبرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":

الأمور تسوء أكثر فأكثر في ناغورني كراباخ وفي أرمينيا.

العلاقات ساءت بين موسكو ويريفان.. الدولة الأرمينية تشعر بالخذلان.

تاريخيا، أرمينيا ليس لديها شريك آخر سياسي أو دبلوماسي، باستثناء روسيا.

أذربيجان هاجمت أراضي أرمينيا وروسيا لم تقم بأي ردة فعل.

ومن موسكو، أوضح الأكاديمي والدبلوماسي الروسي السابق، فيتشسلاف ماتوزوف، في حديثه لـ"غرفة الأخبار" على قناة "سكاي نيوز عربية":