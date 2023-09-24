وأفاد موقع وكالة سلامة النقل الجوي في إفريقيا ومدغشقر على الإنترنت، نبأ الحظر النيجري على الطائرات الفرنسية.

وأوضح بيان منشور على موقع الوكالة، أن "سماء النيجر متاحة لكل الرحلات المحلية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية وتلك التي تستأجرها فرنسا، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية".

خطوات متتالية ضد فرنسا