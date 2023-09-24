وقال حاكم المدينة رومان ستاروفويت على "تلغرام": "في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية من دون طيار مبنى إداريا وسط المدينة".

وأضاف أن "السقف تعرض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع".

هجمات شبه يومية