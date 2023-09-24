قصفت طائرة أوكرانية من دون طيار (مسيّرة) مبنى إداريا وسط مدينة كورسك جنوبي روسيا، حسبما أعلنت السلطات الروسية الأحد.
وقال حاكم المدينة رومان ستاروفويت على "تلغرام": "في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية من دون طيار مبنى إداريا وسط المدينة".
وأضاف أن "السقف تعرض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع".
هجمات شبه يومية
- تشن كييف خلال الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ يونيو لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.
- الشهر الماضي ألحق هجوم بمسيّرة أوكرانية أضرارا جسيمة بمحطة كورسك للقطارات، وتسبب بإصابة 5 أشخاص.
- تقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.