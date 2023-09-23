كما أعلن إعلام مجلس السيادة أن البرهان التقى الرئيس الأوكراني.

وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعا مع البرهان في مطار شانون بأيرلندا "من دون تخطيط مسبق".

وكتب على "تلغرام": "ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، وبالتحديد أنشطة الجماعات المسلحة غير المشروعة التي تمولها روسيا".

وشكر زيلينسكي السودان على "دعمه لسلامة الأراضي الأوكرانية".

وكان دبلوماسيون غربيون ووسائل إعلام غربية قالت إن مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة حاضرة في الصراع السوداني، لكن المجموعة نفت ذلك.