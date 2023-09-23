وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.

وفي 25 مارس، هز زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، الولاية ذاتها.

ووقع الزلزال في قضاء أكين أوزو على عمق 7 كيلومترات.

وسبق هذا الزلزال بيوم واحد زلزال آخر بقوة 4.7 وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وفي مايو الماضي، ضرب زلزالان متتاليان الولاية، وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن الزلزالين وقعا في منطقة غوكسون بولاية كهرمان مرعش، حيث بلغت قوة الأول 5 والثاني 4.1 درجات على مقياس ريختر.