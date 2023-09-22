وذكر زافوغاييف أن "جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري الآن جمع المعلومات حول الضحايا".

وأشارت مصادر إلى اندلاع حريق في المقر العام للأسطول الروسي في القرم إثر قصفه، بينما أشارت السلطات الموالية لروسيا في القرم إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ كروز استهدفت المنطقة.

وأفاد زافوغاييف أن "احتمالية حدوث هجوم آخر واردة وطلب من السكان عدم السفر إلى وسط المدينة أو مغادرة المباني".

وهذا الهجوم هو الثاني في أقل من 10 أيام الذي يستهدف مقر الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم.

وكانت السلطات الروسية يوم 13 سبتمبر أن أوكرانيا قامت بإطلاق 10 صواريخ و3 قوارب مُسيرة في هجوم على مقر أسطولها في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

وأفادت روسيا حينها بأن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق كبير في حوض بناء السفن في سيفاستوبول، مما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.

وزعم الحاكم المُنصب من قبل موسكو، ميخائيل رازفوزاييف، أن معظم الأهداف التي هاجمت القرم تم اعتراضها.

وقالت روسيا إن سفينتين لديها تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ كروز.