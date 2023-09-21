وأكد السفير إلتشين أميربايوف، ممثل الرئيس الأذربيجاني في المهام الخاصة، أن بلاده تجري محادثات مفتوحة مع أرمينيا تحت عنوان "الاحترام المتبادل".

وقال في حديث مع سكاي نيوز عربية أميربايوف: "المناقشات مع الأرمن قد تفضي لاتفاق سلام ينهي عقودا من الصراع، قبل أن يؤكد أن مصير الأرمن في ناغورني كاراباخ مسألة خاصة بأذربيجان.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الأرمن في إقليم ناغورني كراباخ وافقوا على شروط أذربيجان بنزع سلاحهم لوقف العملية العسكرية.

فقد ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الانفصاليين الأرمن في ناغورني كراباخ وافقوا على شروط وقف لإطلاق النار اقترحته قوات حفظ السلام الروسية بعد تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد جيش أذربيجان.

وبدأ وقف إطلاق النار صباح الأربعاء، على أن تعقد محادثات الخميس بشأن إعادة الدمج مع أذربيجان.