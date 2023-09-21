وقال معاون مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أوليكسي كوليبا على تلغرام: "الليلة، شنت روسيا هجوما هائلا على أوكرانيا".

وأضاف: "تنتظرنا أشهر صعبة مقبلة: روسيا ستواصل مهاجمة منشآت الطاقة والمنشآت الأساسية الأوكرانية".

من جهتها، كشفت شركة أوكرينرجو المشغلة للطاقة في أوكرانيا أن هجمات صاروخية روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية للطاقة في وسط وغرب أوكرانيا، اليوم الخميس.



وبالتزامن مع الهجوم، أعلنت السلطات في كييف اعتراض 36 صاروخا من أصل 43 أطلقتها موسكو خلال ليل الأربعاء الخميس.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، على تلغرام، إن الصواريخ أُطلقت على مراحل عدة من عشر طائرات حربية روسية.



ومن ناحية أخرى، قال الجيش الروسي إنه دمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم والبحر الأسود، دون الخوض في تفاصيل عن خسائر بشرية أو مادية.

وفي هذا الصدد، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن الهجوم على مطار القرم أدى إلى مقتل 30 جنديا روسيا وإلحاق أضرار بعدة طائرات ومعدات حيوية.

وتابع أن طائرات بدون طيار أوكرانية استخدمت للتغلب على الدفاعات الجوية الروسية، مما أدى إلى ترك ثغرات تمكنت صواريخ نبتون من استغلالها.

وكثفت أوكرانيا هجماتها في البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014، بينما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد منذ أربعة أشهر تقريبا.