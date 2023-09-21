وقديروف حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولدى سؤال الكرملين هذا الأسبوع حول تقارير ذكرت أن قديروف (46 عاما) تلقى العلاج في أحد مستشفيات موسكو، قال إن ليس لديه معلومات عن الأمر.

لكن مقطع فيديو نشرته قناة قديروف على تطبيق تلغرام للتراسل أظهره جالسا عند حافة سرير رجل يُقال إنه "العم العزيز ماجوميد عبد الحميدوفيتش قديروف" ويقبّل يد الرجل ورأسه. ولم يتضح توقيت تصوير المقطع.

وورد في منشور قيل إن قديروف كتبه بنفسه "حمدا لله، أنا حي وبخير ولا أفهم إطلاقا سبب وجود جلبة حتى في حالة مرضي".

ولم يرد متحدثون باسم رئيس الشيشان على اتصالات متكررة في وقت سابق من الأسبوع من أجل التعليق على تقارير مرضه.