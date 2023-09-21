أعلنت موسكو أنّها أسقطت ليل الأربعاء-الخميس 19 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها، بالإضافة إلى ثلاث مسيّرات أخرى دمّرتها في أجواء ثلاث مناطق روسية هي كورسك وبيلغورود وأوريول.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 02,15 (23,15 ت غ الأربعاء) إنّ "الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم"، مشيرة إلى أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب).
وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن قواته هاجمت موقعا لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم صباح الأربعاء.
وأفادت قنوات من شبه جزيرة القرم على تطبيق تيليجرام للتراسل بوقوع انفجارات في شبه الجزيرة وشاركت صورا تظهر دخانا كثيفا.