وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تطبيق تلغرام قرابة الساعة 02,15 (23,15 ت غ الأربعاء) إنّ "الدفاعات الجوية دمّرت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم"، مشيرة إلى أنّ ثلاث طائرات مسيّرة أخرى أُسقطت بينما كانت تحلق فوق كورسك وبيلغورود (جنوب غرب) وأوريول (غرب).

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني إن قواته هاجمت موقعا لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم صباح الأربعاء.

وأفادت قنوات من شبه جزيرة القرم على تطبيق تيليجرام للتراسل بوقوع انفجارات في شبه الجزيرة وشاركت صورا تظهر دخانا كثيفا.