وأضاف بايدن، الذي كان يتحدث في وجود الصحفيين بالغرفة في أثناء لقائه بنتنياهو، أنهما سيناقشان حل الدولتين.

وقال بايدن خلال حديثه: "سأناقش مع نتنياهو قضايا تشمل القيم الديمقراطية"، قبل أن يشير إلى أنه يأمل بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس الأميركي أن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل "قوي".

وأعرب بايدن خلال لقائه نتنياهو عن أمله في تسوية بعض الأمور بين البلدين.

ومن جهته، قال نتنياهو إن التزام إسرائيل بالديمقراطية أمر مؤكد.

وأشار نتنياهو لبايدن: "يمكننا التوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".