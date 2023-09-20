وسبق لترامب أن قال، عبر قناة "سي إن إن" الأميركية، إنه سينهي الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، مضيفا "أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك".

وشدد على أنه يُمكنه وقف الحرب، التي بدأت في فبراير العام الماضي، من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي.

لكن الرئيس الأميركي السابق رفض الإفصاح عما إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.

زيلينسكي يشجع ترامب

قال زيلينسكي لشبكة "سي إن إن" الأميركية: "يمكنه (ترامب) الآن مشاركة تفاصيل فكرته علنا، وليس إضاعة الوقت، وخسارة أرواح الناس".

وأضاف: "عليه القول: صيغتي هي وقف الحرب ووقف كل هذه المأساة ووقف العدوان الروسي".

وتابع: "يجب أن يكشف كيف سنطرد الروس من أرضنا. وإلا فإنه لا يقدم فكرة السلام العالمية"، مشيرا إلى أن أي اتفاق سلام يقضي بتنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا "لن يكون ناجحا".