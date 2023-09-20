وقال رئيسي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تصبّ الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنّه للأسف مخطط طويل الأمد.

ودعا رئيسي إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بعد توقف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

وقال رئيسي في خطابه إنّ "هذه العقوبات لم تحقّق النتائج المرجوّة منها. لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".