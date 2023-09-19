وقال الملك عبد الله الثاني إن "مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في الدول المستضيفة".

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة العاهل الأردني:

• أزمة تغير المناخ تؤثر على منطقتنا بشدة.

• حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة.

• المعاناة في منطقتنا ستستمر حتى يتدخل العالم لحل القضية الفلسطينية.

• الشعب الفلسطيني محروم من ممارسة حقوقه الأساسية.

• أهمية التمويل المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وانطلقت الثلاثاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، ومن المقرر أن يتحدث 145 زعيما خلال جلسات الجمعية.

وللمرة الأولى منذ سنوات، سيكون الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم الوحيد من زعماء الدول الخمس التي تمتلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الذي يلقي كلمة أمام الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، إذ يتغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن جلسات الجمعية العامة هذا العام.