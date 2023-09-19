وإن تم تطبيق القرار وبعد أن يصدر سيكون من شأنه أن يُسمح بفرض غرامات مالية، أو حتى قضاء وقت في السجن، على الأشخاص الذين يسيئون للأخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة.

والجدير بالذكر أن الصين أصدرت مؤخرا مجموعة كبيرة من التغييرات المقترحة على قوانين الأمن العام، وهي الإصلاحات الأولى منذ عقود من الزمن، وقد أثار قانون الملابس ردود فعل فورية من الجمهور، حيث انتقده الكثيرون عبر الإنترنت ووصفوه بأنه مفرط وسخيف.

من جهة أخرى، تساءل الناس كيف يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون تحديد ما هو مؤذي ومضر وما هو غير ذلك.

كما انتقد الخبراء القانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون، قائلين إنها قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام.

ووفقاً لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات.

وقالت الكاتبة الصحفية سعاد ياي شين هوا في حوار مع برنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية":