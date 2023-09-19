لا للملابس التي تؤذي مشاعر الآخرين، هذا هو عنوان مشروع قانون يدرس في الصين، يحظر التعبير بالكلمات أو ارتداء ملابس تضر أو تؤثر سلبا بمشاعر الآخرين.
وإن تم تطبيق القرار وبعد أن يصدر سيكون من شأنه أن يُسمح بفرض غرامات مالية، أو حتى قضاء وقت في السجن، على الأشخاص الذين يسيئون للأخرين بارتدائهم ملابس غير ملائمة.
والجدير بالذكر أن الصين أصدرت مؤخرا مجموعة كبيرة من التغييرات المقترحة على قوانين الأمن العام، وهي الإصلاحات الأولى منذ عقود من الزمن، وقد أثار قانون الملابس ردود فعل فورية من الجمهور، حيث انتقده الكثيرون عبر الإنترنت ووصفوه بأنه مفرط وسخيف.
من جهة أخرى، تساءل الناس كيف يمكن لمسؤولي إنفاذ القانون تحديد ما هو مؤذي ومضر وما هو غير ذلك.
كما انتقد الخبراء القانونيون في البلاد الصياغة الغامضة للقانون، قائلين إنها قد تكون عرضة لإساءة الاستخدام.
ووفقاً لمسودة التعديلات على القانون المقترح، سيتم حظر مجموعة واسعة من السلوكيات.
وقالت الكاتبة الصحفية سعاد ياي شين هوا في حوار مع برنامج الصباح على "سكاي نيوز عربية":
- القانون المقترح ينص على حظر الملابس التي تجرح روح الشعب الصيني.
- ارتداء الملابس الخاصة بالجنود اليابانيين خلال الأيام الوطنية في الصين، يعتبر سلوكا جارحا للمشاعر.
- ارتداء الزي التقليدي الياباني لا مشكلة فيه باستثناء الأيام الوطنية.