وسمع أزيز أسراب من المسيّرات في سماء المدينة، بينما قال الجيش الأوكراني إنها إيرانية الصنع.

وكتب رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي في منشور على "تلغرام"، أن "الدفاعات الجوية تعمل في منطقتنا، وهناك طائرات مسيّرة إضافية تحلق في اتجاهنا"، داعيا السكان إلى الاحتماء من "خطر هجوم ثان".

ولاحقا أضاف رئيس البلدية في منشور ثان: "يسمع دوي انفجارات. نتيجة قصف على لفيف اندلع حريق في مستودع صناعي".

وقال سلاح الجو الأوكراني في منشور على "تلغرام"، إن الطائرات المسيّرة المغيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وإن دفاعاته تتصدى لها.

وكتب سلاح الجو في منشوره أن "خطر شاهد لا يزال قائما في منطقة لفيف. الدفاعات الجوية تعمل".

وتستخدم روسيا في كثير من الأحيان مسيّرات إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة مدن في أوكرانيا.