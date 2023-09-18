وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 50 وحدة من المعدات العسكرية تشارك في المناورات.

وشددت على أن جميع التدريبات "ذات طبيعة دفاعية".

ونشرت مقاطع فيديو تظهر تحرك قطع بحرية وغواصة نووية مشاركة في المناورات، التي شهدت إطلاق صواريخ من منصات بحرية وأخرى برية.

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن المناورات تجري تحت إشراف قائد البحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوڤ.

وتشارك في المناورات قوات أسطول المحيط الهادئ في البحرية الروسية.

وتمتد المناورات في بحري تشوكشي وبيرنغ بالإضافة إلى شبه جزيرة تشوكشي، وتقع هذه كلها على الحدود بين المحيطين الهادئ والمتجمد الشمالي.

مناورات روسية