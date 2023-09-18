وذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" أن الطائرة المسيّرة الجديدة يطلق عليها اسم "KVD002"، أما مواصفات هذه الطائرة فهي على النحو التالي:

بوسعها أداء الاستطلاع وتنفيذ الهجمات.

ما يميز هذه الطائرة، وفقا للصحيفة الصينية، هو سهولة صيانتها وقدرتها على تنفيذ مهام متعددة.

أما المهمة الرئيسية لهذه الطائرة فهي إجراء عمليات استطلاع لمدة طويلة فوق مساحات شاسعة، وشن غارات جوية دقيقة ضد أهداف العدو مثل نظم الدفاعات الجوية والمركبات المدرعة وتدمير التحصينات.

الطائرة الصينية الجديدة قادرة على التعاون مع المروحيات في تنفيذ مهام قتالية، بما في ذلك توجيه الهجمات الصاروخية التي تنفذها هذه المروحيات ضد أهداف أرضية، وتقديم الدعم الناري لها وقت الحاجة، فضلا عن تزويد القوات الأرضية بالمعلومات الاستخبارية.

يمكن لهذه الطائرة الإقلاع والهبوط سريعا من تضاريس غير مسطحة مثل الهضاب.

لدى هذه الطائرة صاروخا "أرض-جو" من طراز "AR-1"، ويوضعان تحت جناحيها، أما جهاز الاستطلاع فموجود أسفل الجزء الرئيسي في الطائرة.

وعرضت الطائرة المسيّرة الجديدة في معرض الصين السادس للمروحيات في مقاطعة تيانجين شمالي الصين.

ولم تكشف القوات البرية الصينية عن الجهة التي طورت الطائرة الجديدة، لكن مراقبين يعتقدون أن توافقها مع صواريخ AR-1، فهذا يعني أنه جرى تصميمها وفقا لنماذج سابقة من طائرات مسيّرة مثل "Caihono-no-no-ng-4"، الأكثر مبيعا من بين الطائرات الحربية الصينية المسيّرة في الأسواق الدولية، حيث بيعت لأكثر من 10 دول.

يذكر أن الأكاديمية الصينية الدولية للديناميكا الهوائية الفضائية هي التي طورت هذا النموذج، الذي يستطيع الطيران لمدة 30 ساعة متواصلة.