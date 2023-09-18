ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وكان مركز الزلزال بالقرب من مارادي، شمال شرق فلورنسا، ووقع الساعة 5:10 صباحا، بعد بعض الهزات الأصغر حجما، وفقا للمعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

أشار المعهد إلى أن المنطقة معرضة بشدة لخطر الزلازل، مشيرا على وجه الخصوص إلى الزلازل التي ضربت موغيلو عام 1919، والتي كانت واحدة من أقوى الزلازل التي ضربت إيطاليا في القرن العشرين.

وقال فريق الإنقاذ من الحرائق في إيطاليا إنه تلقى بعض المكالمات من السكان القلقين، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات حتى الآن.