أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، الإثنين، رصد تحليق 103 طائرات حربية و9 سفن صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم رصد 103 طائرات و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) حول تايوان"، بين الأحد وصباح الإثنين.
وكالات - أبوظبي
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، الإثنين، رصد تحليق 103 طائرات حربية و9 سفن صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم رصد 103 طائرات و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) حول تايوان"، بين الأحد وصباح الإثنين.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم رصد 103 طائرات و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني) حول تايوان"، بين الأحد وصباح الإثنين.