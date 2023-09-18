وقالت وزارة الدفاع الروسية على "تلغرام"، إنه جرى "اعتراض طائرات مسيّرة فوق المناطق الغربية والجنوبية الغربية والشمالية الغربية والشرقية من شبه جزيرة القرم، ومقاطعتي أسترا (غرب) ودوموديدوفو (جنوب) في منطقة موسكو، ومنطقتي بيلغورود وفورونيج (جنوب غرب)".

ولم تحدد الوزارة عدد الطائرات المدمرة، كما لم تكشف عن وقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن.

وأضاف بيان الوزارة أن "ورش الإنتاج في مصنع خاركيف للدروع حيث يتم إصلاح وترميم المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، قد تعرض لهجوم صاروخي".

وفي وقت سابق، كان رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في خاركيف أوليغ سينيغوبوف، قد أفاد على "تلغرام" أن منشأة في المدينة أصيبت بـ"4 صواريخ موجهة من طراز (إس 300)، مما تسبب باندلاع حريق".

وتقع خاركيف والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه جنوبي بيلغورود الروسية.

والأحد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو، و6 طائرات أخريات كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف الأراضي الروسية بطائرات مسيّرة، منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو الماضي.