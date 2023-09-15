وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، جان بيار ميلالي:

لم يتبين حتى الآن أي تعليق على هذه المستجدات في النيجر، ولكن هذا يقوي انطباع البعض بأن سياسة أميركا في النيجر لا تتطابق مع الموقف الفرنسي.

المجلس العسكري ليس لديه سياسة واضحة، وهذا ليس بإيجابيا لبلد فقير مثل النيجر.

ليس هناك تحركات فرنسية للتحضير لهجوم عسكري في النيجر.

المجلس العسكري يردد بعض الأخبار الاستخبارية غير الصحيحة.

من جانبه، قال كبير الباحثين في معهد هدسون، والضابط السابق في المخابرات العسكرية، مايكل بريجنت: