وأدى الاعتقال إلى تفاقم التوترات بين فرنسا والنيجر، حيث أطاح ضباط عسكريون برئيس منتخب الشهر الماضي وأمروا المسؤولين الفرنسيين بالمغادرة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إنه تم إطلاق سراح ستيفان جوليان، مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، الأربعاء، بعد 5 أيام من اعتقاله.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول إطلاق سراحه أو سبب اعتقاله. كانت الحكومة الفرنسية قد حثت على إطلاق سراحه.

وأطاح ضباط عسكريون في النيجر بالرئيس المنتخب محمد بازوم واعتقلوه في يوليو، وأمروا الشهر الماضي السفير الفرنسي بمغادرة البلاد.

ورفضت فرنسا، الحاكم الاستعماري السابق للنيجر، الانصياع لهذا الأمر، قائلة إن المجلس العسكري ليس السلطة الشرعية في البلاد.

وطُلب من السفير الفرنسي سيلفان إيتي مغادرة النيجر في رسالة من وزارة الخارجية النيجرية اتهمته بتجاهل دعوة لاجتماع مع الوزارة، كما أشارت الرسالة إلى "تصرفات الحكومة الفرنسية التي تتعارض مع مصالح النيجر".

ويتمركز نحو 1500 جندي فرنسي في النيجر لمساعدة القوات المحلية في محاربة المتطرفين.

ومع ذلك، فقد تم تعليق التعاون العسكري منذ الانقلاب، الذي ادعى قادته أن حكومة بازوم لم تفعل ما يكفي لحماية البلاد من التمرد.

ويخضع المجلس العسكري الآن لعقوبات من قبل القوى الغربية والإقليمية الإفريقية.