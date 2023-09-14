وقالت وزارة الدفاع الروسية في 4 بيانات متتالية نشرتها على تطبيق "تلغرام"، إن قواتها أسقطت بين ليل الأربعاء وفجر الخميس 6 طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق منطقة بريانسك.

كما قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز على التطبيق نفسه، إن المسيّرات الست أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي، وهي منطقة تقع قريبا جدا من مدينة بريانسك.

وأكد الحاكم أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

وقبل ذلك بقليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن الطائرة المسيّرة أسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية، منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو الماضي.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها موسكو، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.