وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنه "في ختام القمة دعا كيم جونغ أون بوتين بلباقة لزيارة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) في الوقت الذي يجده مناسبا".

وأكدت الوكالة أن الرئيس الروسي "قبِل الدعوة بكل سرور، وجدد التأكيد على رغبته الراسخة بالمضي قدما في توطيد أواصر الصداقة التاريخية التي تربط بين روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

تصريحات الزعيمين في ختام القمة