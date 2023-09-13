وقالت الشبكة إن الصاروخ البريطاني، وهو طراز "كروز"، كان جزءا من هجوم أوكراني ضخم على شبه الجزيرة القرم.

تفاصيل الهجوم

أضافت أن غواصة روسية وقطعة حربية دمرت في الهجوم، الذي شن قبيل الفجر، واستهدف بوابل من الصواريخ حوض بناء السفن في سيفاستوبول.

قالت إنه من الممكن أن يكون الهجوم الأوكراني الأضخم ضد أهداف بحرية روسية منذ اندلاع الحرب.

نقلت عن مصدر أوكراني وآخر غربي أن الصواريخ البريطانية المستخدمة في الهجوم من طراز "ستروم شدو" (عاصفة الظل).

أظهرت صور ومقاطع فيديو ألسنة اللهب وأعمدة الدخان وهي تغطي منطقة حوض بناء السفن في القاعدة البحرية الروسية.

تقول روسيا إن 10 صواريخ كروز أطلقت على المنشأة، جرى إسقاط 7 منها عبر الدفاعات الجوية.

التبني الأوكراني

وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق أنها تبنت الهجوم، على سيفاستوبول، وهي جزء من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

ونشر قائد القوات الجوية الأوكرانية على حسابه الرسمي بتطبيق "تلغرام"، ميكولا أولشوك، صورة لحوض السفن المحترق في شبه جزيرة القرم.

وكتب: "بينما لا يزال المحتلون يقتحمون، لا يزالون أيضا يتعافون من القطن الليلي (كلمة أوكرانية عامية تستخدم في الحديث عن الانفجارات) في سيفاستوبول. شكرا لطياري سلاح الجو الأوكراني على عملهم القتالي المتميز".

وأصبحت بريطانيا، في مطلع مايو الماضي، أول دولة تقول إنها بدأت تزويد كييف بصواريخ "كروز" بعيدة المدى، والصواريخ هي "ستروم شدو" (عاصفة الظل).

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