أعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، أن قواته ضربت أهدافا في ميناء بشبه جزيرة القرم، وذلك بعيد شن روسيا هجوما بطائرات مسيرة على ميناء إسماعيل الأوكراني، مما تسببت بوقوع أضرار مادية.