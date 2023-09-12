وحسب البيان، أسفرت هذه العملية عن السيطرة على مدينة "بوريم" في منطقة غاو، ومختلف المواقع المتقدمة للقوات المسلحة المالية وفاغنر.

"بوريم" أو "إنبوراغن"، هي دائرة إدارية تتبع غاوا، تبعد 95 كم، شمال غرب غاو على الطريق الرابط بين المدينة وتينبكتو.

وكرر رئيس الإطار الاستراتيجي الدائم محمد المولود رمضان، دعوته إلى "التعبئة الشاملة للدفاع عن الوطن".