وقال بوتين: نعمل على صناعة سلاح يعتمد على مبادئ فيزيائية جديدة سيكون قادرا على ضمان أمن أي بلد.

وأوضح بوتين: "إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه".

وتعتمد الأسلحة المصنعة بخواص فيزيائية فريدة على استخدام التكنولوجيات ومبادئ التشغيل الحديثة نوعيا أو غير المستخدمة سابقا.

جاء ذلك أثناء كلمة للرئيس الروسي خلال لقائه مع مديري جلسات منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى.

فشل الهجوم الأوكراني المضاد

وقال الرئيس الروسي الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن نتائج، وأن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر بلاده "عدوا دائما".

وأضاف أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح، مشيرا إلى أن لديه انطباع بأنه بمجرد نفاد موارد أوكرانيا فإنها قد ترغب في بدء محادثات سلام.

ووصف الرئيس الروسي استخدام اليورانيوم المنضب في الذخائر بأنه "جريمة".

محاكمة ترامب

وتطرق الرئيس الروسي خلال كلمته إلى محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في أميركا حاليا، وقال إنها "اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه".

غير أنه أشار أيضا إلى أنه "لن يحدث أي تغيير في السياسة الأميركية تجاه روسيا إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية".

روسيا والصين والهند

من ناحية ثانية تطرق الرئيس الروسي إلى التعاون بين روسيا والصين والهند، وقال إن الولايات المتحدة تسعى لعرقلة تطور هذه الدول، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يتطور بنجاح وهو ما يزعج الولايات المتحدة.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري الروسي الصيني سيرتفع إلى 200 مليار دولار سنويا.