ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن سيرغي ناريشكين قوله إن الغرب يتلاعب بتصنيف الجامعات حول العالم.

وليس هذا فحسب، إذ أضاف ناريشكين أن الغرب يعمل على استنزاف الكفاءات المبدعة من الدول الآسيوية والإفريقية عبر إغراء الموهوبين الشباب فيها بطريقة احتيالية.

واعتبر أن هذا الأمر يؤدي إلى تحويل الدول غير الغربية إلى مجرد مصدرين للرأس المال الفكري بشكل غير اختياري.

واتهم الغرب بأنه يعيق تطور أنظمة التعليم في الدول الآسيوية والإفريقية.

جاء حديث رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية خلال كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي.

وقال ناريشكين إن الأساليب الاستعمارية الجديدة بشأن التعليم والتكنولوجيا بلا ريب تمثل تحديا خطيرا.

وأضاف أنه أثناء تصنيف الجامعات الرائدة في العالم، فإن الدول الغربية تظهر قليلا من الموضوعية، لا بل إنها تصل في بعض الأحيان إلى ما يشبه المؤامرة الواضحة.