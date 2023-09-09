وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز شبه جزيرة ميناهاسا في منطقة سولاويسي شرقي إندونيسيا، وفق "رويترز".

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر معلومات على الفور عن وقوع إصابات أو خسائر.

وتضم شبه الجزيرة واحدا من أكثر براكين إندونيسيا نشاطا.

وتتعرض سولاويسي باستمرار لوقوع الزلازل نظرا لوقوعها داخل منطقة التفاعل المعقدة بين الصفائح التكتونية.

وكان آخر زلزال وقع فيها في أواخر فبراير الماضي.