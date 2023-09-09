وقالت هذه الشخصية البارزة في السياسة الأميركية على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، "يجب على بلادنا أن تُظهر للعالم أنّ علمنا لا يزال يلمع".

وأضافت: "لهذا السبب سأترشح لإعادة انتخابي".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه أميركا جدلاً ساخناً بشأن شيخوخة طبقتها السياسية، إذ إنّ الرئيس جو بايدن يبلغ من العمر 80 عاماً، بينما يبلغ منافسه دونالد ترامب 77 عاماً.

نانسي بيلوسي.. المرأة الحديدية