كان دانيل عابد خليفة هاربا قبل 4 أيام من نجاح عملية بحث واسعة النطاق في القبض عليه في منطقة تشيسويك غربي لندن.

وهرب خليفة على متن شاحنة توصيل طعام من سجن واندسوورث الأربعاء.

وأثار هذا الأمر عاصفة من الانتقادات، حيث ألقى معارضون سياسيون باللوم على حزب المحافظين الحاكم في عدم الكفاءة.

وخليفة (21 عاما) متهم بزرع قنابل زائفة في قاعدة عسكرية وانتهاك قانون الأسرار الرسمية البريطاني من خلال جمع معلومات "قد تكون مفيدة للعدو".

وتم تسريحه من الجيش البريطاني بعد اعتقاله في وقت سابق من هذا العام ونفى هذه المزاعم.

ومن المقرر أن تتم محاكمته في نوفمبر القادم.

وفي وقت سابق قبل القبض عليه، عرضت شرطة مكافحة الإرهاب في لندن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.