أهم المعطيات

ثالـث قمـة للمجموعة، علـى التوالي، يغيب عنهـا الرئيـس الروسـي، بعـد قمتي 2021 فـي إيطاليا و2022 في إندونيسـيا.

تلويـح روسـي بعرقلـة إصـدار بيـان ختامـي للمجموعــة؛ مــا لــم يتــم تبنــي موقــف موسكو فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

أول قمـة لقـادة المجموعـة قـد يغيـب عنها الرئيــس الصينــي، رغــم سلســلة زيــارات مـن مسـؤولين أميركييـن إلـى بكيـن خلال الأشـهر السـابقة.

دعـوة رئيـس وزراء الهنـد، خلال الاجتماعـات التحضيرية، الاتحاد الإفريقي للانضمام إلـى المجموعـة بعضويـة كاملـة.

إجــراءات أمنيــة مشــددة مــن خــال 130 ألفـا مـن قـوات الأمـن، وتفعيـل منظومـات مضــادة للطائــرات المســيرة.

مشـاركة واسـعة مـن منظمات ومؤسسـات دوليــة وإقليمية.

معلومات عن المجموعة

بلغت نسبة مشاركة دول المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2008 (83.39 بالمئة)، في حين بلغت عام 2022 (84.37 بالمئة).

تمثل المجموعة 75 بالمئة من حصة الأعضاء من التجارة العالمية، و59 بالمئة من التعداد السكاني العالمي.

وتواجه قمة نيودلهي مجموعة من التحديات منها:

الاتفاق على السياسات التجارية الدولية وتحفيز معدلات النمو العالمي.

تباين المواقف بشأن التضخم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

تباين المواقف بشأن استحقاقات التغير المناخي.

وتركز الهند في أجندة قمة العشرين لهذا العام على القضايا والملفات الأكثر إلحاحا في الوقت الحالي، والتي تشمل التحديات العالمية الكبرى، والسلام والاستقرار، والتنمية الخضراء، والحفاظ على المناخ والكوكب، وتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، ومكافحة الفقر، والأمن الغذائي، وتمويل المناخ.

وستنظر قمة العشرين أيضا في الاستجابات الضرورية للحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها التغيرات المناخية التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية، واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.

وستكون القمة، التي تعقد للمرة الأولى في الهند وجنوب آسيا، تتويجا لجميع عمليات واجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت على مدار العام بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية؛ وسيتم في ختامها اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين، والذي ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعات العمل المعنية.