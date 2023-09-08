أصيب مارك ديكي (40 عاماً) بنزيف داخلي السبت الماضي، أثناء استكشافه مع فريق دولي كهف موركا في جنوب تركيا على عمق 1120 متراً، ونُقل إلى مخيّم لفريق البعثة الاستكشافية على عمق 1040 متراً تحت الأرض.

وتمكّن فريق دولي من الأطباء والمستكشفين، بالإضافة إلى عناصر الإنقاذ الأتراك من الوصول إلى ديكي وإعطائه أكياس الدم والإسعافات الأولية.كذلك، قاموا بإنزال النقّالات والمعدّات الأخرى اللازمة لسحبه.

وفي مقطع الفيديو الذي يعود تاريخه إلى الأربعاء ووفرته الرئاسة التركية، يمكن رؤية ديكي واقفاً يتحدّث بوضوح للكاميرا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المستكشف الأميركي "مرحباً، أنا مارك ديكي من عمق ألف متر تقريباً".

وأضاف ديكي الذي كان يرتدي سترة حمراء "كما ترون، أنا مستيقظ، أنا واعٍ وأتحدث، لكنني لم أُشف من الداخل بعد، لذلك سأحتاج إلى مساعدة كبيرة للخروج من هنا".

وتابع أن "الاستجابة السريعة للحكومة التركية لإحضار المستلزمات الطبية التي كنت بحاجة إليها، أنقذت حياتي".

ويعدكهف موركا ثالث أعمق كهف في تركيا، وفقاً للاتحاد التركي لمستكشفي المغاور، حيث يصل أقصى عمق له إلى 1276 متراً.

وقال الاتحاد الجمعة إنّ "علاج ديكي بالدواء" مستمر بينما يقوم رجال الإنقاذ بإحضار المعدّات المناسبة إلى المكان.

وأضاف ديكي في الفيديو إنّ معنوياته ارتفعت عندما تمكّنت خطيبته من الوصول إليه في الكهف.

ولم يكشف ديكي ولا المسؤولون الأتراك وفرق الإنقاذ عن طبيعة مشكلته الصحية.