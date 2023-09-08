وقال مسؤولون إن ذلك كان من بين عدة هجمات روسية في جميع أنحاء البلاد خلال الليل.

وتضررت 10 مبان في الهجوم على كريفي ريه.

وقال إيهور كليمينكو، وزير الداخلية الأوكراني، إن 3 من الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض في حالة خطيرة.

وأظهرت صور نشرها كليمينكو على تلغرام مبنى يحترق وعمليات إجلاء المصابين.

وأضاف كليمينكو أن 3 أشخاص أصيبوا أيضا في هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شرقي البلاد. وقال حاكم المنطقة، أوليه كيبر، إن القوات الروسية قصفت أيضا منطقة أوديسا في الغرب بطائرات مسيرة للمرة الخامسة خلال أسبوع. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال الحاكم فيتالي كيم على تلغرام إن منطقة ميكولايف الجنوبية تم استهدافها أيضا.

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية أن شخصا أصيب في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.